Governo Federal pagou auxílio emergencial a 135 mil mortos, aponta CGU

Prejuízo com irregularidades chega a R$ 9,4 bi, segundo órgão de controle.

O governo federal pagou o auxílio emergencial durante o auge da pandemia de Covid-19 para 135,7 mil pessoas mortas, ocasionando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 336,1 milhões. O dado faz parte da mais recente auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre fraudes no principal benefício pago aos brasileiros que ficaram sem renda com a chegada da doença.