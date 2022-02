Governo Federal entrega travessia urbana que vai beneficiar região metropolitana de Rio Preto 

A cerimônia nesta quinta-feira (24) deve contar com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Investimento da União, por meio do Ministério da Infraestrutura, englobou a duplicação de 17,8 quilômetros de novas pistas, construção de 13 viadutos, uma ponte e oito passarelas de pedestres.

Por meio do Ministério da Infraestrutura, o Governo Federal entrega nesta quinta-feira (24.fev) a obra de um complexo viário que vai beneficiar diretamente cerca de 1 milhão de pessoas da região metropolitana de São José do Rio Preto/SP. O empreendimento consiste em duplicação, restauração com melhoramentos e implantação de vias laterais em 17,8 quilômetros e obras de arte especiais (OAEs) na BR-153/SP.

O investimento total soma mais de R$ 300 milhões – incluindo os contratos de apoio (supervisão de obras, gerenciamento e gestão ambiental).

Com a duplicação da BR-153, também serão beneficiados motoristas de caminhões que fazem viagens de longas distâncias, já que a região é importante polo produtor do interior paulista. Participam do evento o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, entre outras autoridades. A cerimônia deve contar com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).