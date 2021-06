Governo Doria multa novamente Bolsonaro e três ministros por não usarem máscara em Sorocaba 

Foram multados os ministros da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes; das Comunicações, Fábio Faria; e da Agricultura, Tereza Cristina, além do senador Luis Carlos Heinze e dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Caroline De Toni e Guilherme Muraro Derrite, dentre outros.

O Governo do Estado de São Paulo, de João Doria, multou mais uma vez o presidente Bolsonaro, além de três ministros do seu governo e outras 12 autoridades por não usarem máscara em evento realizado em Sorocaba/SP nesta sexta-feira (25). Cada um deles recebeu autuação de R$ 552,71 por descumprimento da legislação estadual que obriga a utilização do item de proteção em espaços públicos.

Foram multados os ministros da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes; das Comunicações, Fábio Faria; e da Agricultura, Tereza Cristina, além do senador Luis Carlos Heinze e dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Caroline De Toni e Guilherme Muraro Derrite. O diretor-presidente do CEAGESP, Ricardo Mello Araújo, também integrava o grupo.

Além deles foram autuados os deputados estaduais Gil Diniz, Frederico D’Ávila, Danilo Balas, o secretário de Saúde de Sorocaba, Vinicius Rodrigues, e o vereador sorocabano Vinicius Aith, além do vereador de São Bernardo do Campos/SP e ex-assessor de Eduardo Bolsonaro, Paulo Eduardo Lopes, conhecido como “Paulo Chuchu”.

Esta é a segunda autuação do mês, pelo mesmo motivo, que Bolsonaro recebe da Vigilância Sanitária paulista. A primeira ocorreu no dia 12 de junho, numa motociata realizada em São Paulo. Na ocasião, dez autoridades foram multadas, entre elas Eduardo Bolsonaro, Marcos Pontes, Carla Zambelli e Gil Diniz, que são reincidentes. O prazo para apresentação de recurso das primeiras autuações se esgota na próxima semana e, se eles não se manifestarem, a multa será aplicada individualmente. Como informou a coluna, se nada for feito os nomes dessas autoridades irão para o Serasa.

*Com informações do oglobo