Governo do Japão decreta estado de emergência em Tóquio a 3 meses dos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos deveriam ter acontecido em 2020 e foram adiados por um ano por causa da pandemia. A data para o início do evento é 23 de julho.

O governo do Japão declarou, nesta sexta-feira (23), um novo estado de emergência em Tóquio e em outras três regiões devido a um aumento dos casos de coronavírus. Os Jogos Olímpicos estão marcados para ocorrer em três meses, no dia 23 de julho.

Um homem que participou no revezamento na ilha de Shikoku, no oeste do país, testou positivo, afirmou o comitê organizador, que não divulgou a identidade do paciente.