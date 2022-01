Governo do Estado se reúne com municípios para expansão de leitos de UTI 

Capacidade de colocar os leitos em operação nos próximos dez dias será a condição principal para o co-financiamento.

O Vice-governador Rodrigo Garcia coordenou reunião na quarta-feira (26) com os presidentes dos Consórcios de municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo, para tratar de financiamento de novos leitos para COVID-19. Na reunião, ficou acertado que até as 12h desta quinta-feira (27), os municípios iriam enviar ao Estado as demandas de cada cidade, seja para oferta em hospitais municipais ou na rede estadual regional.

A condição principal para o co-financiamento de novos leitos de UTI para estas regiões é a sua capacidade de colocar em operação nos próximos dez dias, já que pelas perspectivas dos especialistas, a demanda deve continuar em alta pelas próximas três semanas.

“O Estado continua parceiro dos municípios neste atendimento e queremos rapidamente reativar estes leitos. Só precisamos que dimensione rapidamente para podermos colocar em operação nos próximos dez dias”, afirmou Rodrigo Garcia.

Além disso, o Governador João Doria já havia anunciado a ativação de 700 novos leitos exclusivos para atendimentos COVID-19 na rede hospitalar. Os novos leitos vão auxiliar na absorção da nova demanda de casos em unidades hospitalares de 14 regiões do Estado, incluindo capital e municípios da Grande São Paulo e as regionais de saúde de Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.

Serão abertos 266 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 434 de enfermaria em hospitais de gestão estadual, que receberão pacientes encaminhados por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).

Participaram da reunião: secretários da Saúde, Jean Gorinchteyn; do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; e da Casa Civil, Cauê Macris, e o presidente do Consórcio ABC, o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Também participaram de forma remota, os presidentes dos Consórcios CIOSTE (Rogério Lins, prefeito de Osasco); CONDEMAT (Guti Costa, prefeito de Guarulhos); CONISUD (Secretária Executiva, Brígida Sacramento) e SIMBAJUD (Danilo Joan, prefeito de Cajamar).

*Informações/Governo de SP