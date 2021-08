Governo do Estado frustra FPF e Copa Paulista só deve ter torcida na volta das semifinais 

Expectativa da Federação Paulista de Futebol era que o torneio pudesse ter torcida a partir das quartas de final.

O Governo do Estado de São Paulo frustrou a expectativa da Federação Paulista de Futebol (FPF), que trabalhava com a possibilidade de realizar jogos da Copa Paulista com torcida a partir das quartas de final. Agora, a tendência é de que a competição tenha torcedores nos estádios apenas no segundo jogo das semifinais.

No Conselho Técnico da Copa Paulista, realizado no começo de julho, a FPF havia informado aos clubes sobre a possibilidade de torcida a partir das quartas de final do torneio. A fase eliminatória está marcada para acontecer nos dias 22 e 26 de outubro, a princípio.

Na última semana, porém, o governo estadual anunciou que vai liberar a entrada de torcedores nos estádios apenas a partir de 1º de novembro. Até lá, a expectativa é de que 90% da população adulta do estado esteja totalmente imunizada contra a Covid-19.

“Os eventos passam a ser permitidos em um modelo onde não há restrição de ocupação, mas permanece a restrição de distanciamento. Então, o cálculo de ocupação precisa ser realizado, porque não pode haver aglomeração, e as pessoas precisam estar distanciadas. O uso de máscaras permanece”, disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado.

Deste modo, a Copa Paulista deve ter apenas os duelos de volta das semifinais – marcados para dois de novembro – e as finais – programadas para os dias 9 e 16 de novembro – com liberação de público.

Vale ressaltar que a FPF ainda pode alterar datas do torneio. Apenas a primeira fase da Copa Paulista já teve sua tabela detalhada divulgada, com horário e locais das partidas definidos.

*Informações/escanteiosp