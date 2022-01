Governo de SP zera ICMS para compra pública de absorventes para mulheres carentes

Iniciativa beneficiará diretamente mulheres que não têm acesso a produtos para manter uma boa higiene no período da menstruação.

A iniciativa beneficiará diretamente mulheres que não têm acesso a produtos para manter uma boa higiene no período da menstruação. São Paulo foi pioneiro no combate à chamada pobreza menstrual em junho deste ano, quando lançou o programa Dignidade Íntima para a distribuição de produtos de absorventes nas escolas da rede estadual. Em todo estado foram beneficiadas mais de 1 milhão de estudantes entre 10 e 18 anos, sendo que a prioridade foram as jovens das camadas mais vulneráveis.

*Informações/Governo de SP