Governo de SP volta atrás e Votuporanga mantém CATI  

Com a mudança, município segue sendo uma das 40 sedes do órgão de agricultura e de defesa agropecuária no Estado de São Paulo.

Uma reestruturação estadual assinada no dia 30 de dezembro de 2021 rebaixou a sede regional da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) de Votuporanga/SP para uma espécie de ‘escritório de fiscalização’ subordinado à regional sediada em Jales/SP.

A mudança desagradou diversos setores e mobilizou as lideranças políticas de Votuporanga. Na oportunidade, a Prefeitura emitiu uma nota lamentando a decisão da pasta comandada pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges.

Na prática, Votuporanga perderia a sua autonomia administrativa no setor agrícola e seria jurisdicionado pelo órgão instalado em Jales. O mesmo ocorreria com o EDA (Escritório de Defesa Agropecuária), que também passaria a sua autonomia para o outro município.

O prefeito votuporanguense, a época, informou que pediu que a Secretaria reconsiderasse à decisão, para manutenção da coordenação em Votuporanga, “cidade reconhecida como líder regional e entre as principais do Noroeste Paulista. Na agricultura, nossa microrregião se destaca pela diversidade de produção, além de ter somente na cidade 1.360 propriedades rurais ativas. O município também possui estrutura administrativa e profissionais aptos para o atendimento regional, como é promovido historicamente”, concluiu.

Contudo, nesta sexta-feira (25.fev), o governador João Doria publicou decreto alterando decisão anterior e mantendo Votuporanga como uma das 40 sedes regionais da CATI de Defesa Agropecuária no Estado.

Desta forma, as sedes das CATI Regionais localizam-se nos Municípios de Andradina, Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Catanduva, Dracena, Fernandópolis, Franca, General Salgado, Guaratinguetá, Itapetininga, Itapeva, Jaboticabal, Jales, Jaú, Limeira, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Orlândia, Ourinhos, Pindamonhangaba, Piracicaba, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba, Tupã e Votuporanga.