Governo de SP troca comando da diretoria regional de ensino de Votuporanga 

Marcelaine de Oliveira assume a gestão de 29 unidades escolares e uma população de aproximadamente 10 mil alunos; cadeira era ocupada por José Aparecido Duran Neto.

A Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga/SP está sob nova direção. José Aparecido Duran Neto deixou a cadeira que, agora, é ocupada pela ex-supervisora de Ensino, da Regional de Birigui/SP, Marcelaine de Oliveira. Decisão foi publicada no diário oficial do Estado, desta quinta-feira (22.jun).

A nova gestora será responsável por gerir uma população de aproximadamente 10 mil alunos em 29 unidades escolares, em Votuporanga e outros 17 municípios da região, são eles: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Macaubal, Monções, Nhandeara, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Parisi, Paulo de Faria, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Ao Diário, Marcelaine explicou que já conhece bem a região, pois a família é de Riolândia/SP, e inclusive, se graduou na Unifev (Centro Universitário de Votuporanga): “Eu sou aqui da região, estou voltando. Me formei aqui na Unifev, em 2007, em seguida, fiquei 2008, 2009, 2010 e 2011 atuando aqui como professora contratada. Depois disso, passei em concurso e fui para a região de Birigui, onde segui na carreira lá, como professora, coordenadora pedagógica, diretora, supervisora, foram 11 anos. E agora estou tendo a oportunidade de voltar para minha região.”

“É um desafio. Pretendo utilizar toda a experiência que tenho em minha trajetória profissional para fortalecer os profissionais que atuam na nossa regional, professores, gestores, todo o time da diretoria de ensino, buscando sempre garantir a maior aprendizagem dos alunos”, emendou.

A nova gestora, que possui currículo extenso, incluindo mestrado em Educação com especialização em Didática das Ciências pela Universidade de Lisboa, de forma ponderada, também comentou sobre o tema que tem tirado o sono de pais e responsáveis por alunos, a violência nas escolas promovida por ataques: “Esse é um assunto que preocupa toda a comunidade escolar, e com razão. Quando pensávamos ter dado uma apaziguada, tivemos esse novo atentando no Paraná, no início da semana. A Secretaria do Estado da Educação tem alguns projetos nesse sentido e que estão saindo do forno, vamos assim dizer, por exemplo, os profissionais de psicologia que o edital de contratação está aberto e em breve teremos esse reforço; além do apoio de policiais, inclusive, contratados em período de folga para realizarem as rondas nas escolas. Nós estamos aguardando a liberação de todas essas medidas que visam garantir maior tranquilidade para a comunidade escolar.”

Mudanças

A gestão liderada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem realizando alterações nos comandos das 91 regionais de ensino do Estado, por exemplo, na região noroeste, no início do mês de maio, as unidades de Rio Preto, Jales, Fernandópolis tiveram titulares empossados ou reconduzidos.