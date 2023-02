Governo de SP muda 1º escalão da Polícia Civil de Votuporanga e região 

Delegado Seccional de Votuporanga, Marcos Negrelli, assumirá a Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais) de Rio Preto. Substituto ainda não foi anunciado.

Embora tenha mantido no cargo o chefão do Deinter-5, José Luiz Ramos Cavalcanti, o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez mudanças significativas no primeiro escalão da Polícia Civil da região. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da última sexta-feira (10.fev).

O delegado seccional de São José do Rio Preto, Silas José dos Santos, será substituído pelo delegado Antonio Honorio Nascimento, que respondia até então por Icém. Nesta substituição, Silas vai trabalhar num cargo de assessoria técnica do Deinter-5.

Outra mudança é a saída do diretor da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, José Gonzaga Pereira da Silva Marques, que será substituído pelo atual delegado seccional de Votuporanga, Marcos Alberto Negrelli Da Silva.

José Gonzaga, por sua vez, vai para a seccional de Fernandópolis, substituindo o delegado Edson Satoru Sakashita, que virá trabalhar também em posto técnico do Deinter 5, em Rio Preto.

Quem também vai para o Deinter-5 é o delegado Renan Andrade, atual titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga. Ainda não foram definidos os nomes de quem irá para os lugares de Renan e de Negrelli.

Embora destinados a policiais da ativa, todos estes postos são de confiança do secretário de Segurança Pública, no caso o capitão da reserva da PM e deputado federal licenciado Guilherme Derrite, e do delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian.

*Com informações do Diário Da Região