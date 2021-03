Governo de SP interrompe Paulistão; CAV visita o São José

Duelo está confirmado para este sábado (13), às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP; competição será paralisada de 15 a 30 de março.

No dia seguinte ao empate sem gols com o Marília, na Arena Plínio Marin, pela segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, o Votuporanguense recebe a confirmação do Governo do Estado de São Paulo sobre a paralisação das atividades esportivas, por duas semanas, de 15 a 30 de março.

Porém, ainda antes da parada, no sábado (13), às 19h, a Pantera Alvinegra tem compromisso confirmado no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP, quando visitará o São José.

Contudo, a decisão do governador de SP contraria a Federação Paulista de Futebol, que havia se manifestado favorável à continuação do campeonato.

“Para este fim de semana, as partidas programadas estão preservadas. Será a partir do dia 15, até o dia 30. Seguiremos em bom diálogo com a Federação Paulista de Futebol. O presidente Reinaldo Bastos (da Federação Paulista) é uma pessoa de excepcional diálogo, construtivo nas suas abordagens, e ele ampara bastante bem suas considerações em um comitê que o assessora. Continuaremos a dialogar com a Federação Paulista de Futebol”, disse Doria.