Governo de SP inicia pré-cadastro para vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 através da internet; saiba como acessar

De acordo com João Doria (PSDB), o pré-cadastro agiliza o atendimento na hora da vacinação, que pode começar na sexta-feira (15). O Estado espera imunizar cerca de 4,3 milhões de crianças e diz ter capacidade de atender diariamente cerca de 250 mil crianças em 5,2 mil pontos.

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (12) a abertura do pré-cadastro para início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 no Estado.

Segundo o governador João Doria (PSDB), a partir desta data os pais podem acessar o site do governo paulista (www.vacinaja.sp.gov.br) para inserir os dados da criança e agilizar o atendimento nos postos de saúde do estado.

“O pré-cadastro agiliza o atendimento na hora da vacinação. Nós já imprimimos 4,5 milhões e já distribuímos da carteirinha de vacinação para crianças, devidamente caracterizada para essa finalizada, compramos também 4,5 milhões de seringas e agulhas especialmente para essa vacinação das crianças, e preparamos toda a logística. Treinamos aqueles que farão a imunização em 5,2 mil pontos de vacinação, além de 268 escolas públicas estaduais que já estão preparados para essa vacinação de crianças de 5 a 11 anos”, informou João Doria.

De acordo com o governador, a capacidade de vacinação do estado é de 250 mil crianças por dia, podendo este número ser até superior de acordo com a demanda das famílias paulistas.

A prioridade da vacinação será de crianças com algum tipo de comorbidade ou deficiência, além de indígenas e quilombolas, conforme a tabela abaixo.

Início da vacinação ainda indefinido

A estimativa do governo de São Paulo é vacinar cerca de 4,3 milhões de crianças nessa faixa etária. A data oficial de início da imunização com a vacina da Pfizer ainda não foi divulgada pela gestão estadual.

A expectativa do Ministério da Saúde é que o Brasil receba um grande lote com 4,3 milhões de imunizantes infantis da fabricante norte-americana nesta quinta-feira (13). Após essa data, as vacinas serão distribuídas aos estados para início da vacinação.

O governo paulista espera receber entre 14 e 15 de janeiro cerca de 20% das vacinas desse primeiro lote, com cerca de 248 mil doses, para início da campanha estadual de imunização infantil.

Carteira de vacinação

Em dezembro, a gestão estadual divulgou as imagens da carteirinha de vacinação contra Covid-19 que será usada durante a campanha de imunização de crianças de 5 a 11 anos no estado.

Com o topo amarelo e a hashtag #Vacinajá em letras coloridas, a carteirinha é similar à que é usada no estado para a imunização de adultos e adolescentes.

Compra de testes

Nesta quarta-feira (12) a gestão João Doria também anunciou a compra de mais 2 milhões de testes rápidos contra a Covid-19 no estado, com investimento de R$ 12 milhões.

Segundo o governador, o novo lote se junta aos outros 22,4 milhões de testes que o governo paulista comprou para a realização de testes no estado desde o início da pandemia.

