Governo de SP incentiva a empregabilidade do profissional com deficiência em Votuporanga 

O Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) de Rio Preto passa a realizar atendimentos presenciais em Votuporanga; interessados serão atendidos na Secretaria de Direitos Humanos da cidade.

O Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) de São José do Rio Preto, ação do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e executado pela Associação Pais Amigos Excepcionais (APAE) de Rio Preto, passa a atuar presencialmente também na cidade de Votuporanga.

O encaminhamento de profissionais com deficiência para o mercado de trabalho na cidade será realizado na Secretaria de Direitos Humanos da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. A ação é uma parceria do Governo de SP com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga.

O PEI faz parte do programa Meu Emprego Inclusivo das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sendo ancorado em 6 ações: Busca ativa de pessoas com deficiência; Qualificação técnica e empreendedora; Perfil das habilidades funcionais; entrevistas profissionais; Intermediação de vagas de trabalho e apoio pós inclusão (emprego apoiado).

Para auxiliar na contratação de pessoas com deficiência, o PEI realiza ações como busca ativa de candidatos, entrevista de habilidades, competências e interesses profissionais, laudos de funcionalidade, identificação de oportunidades nas empresas e apoio pós inclusão. Desde o lançamento do programa, mais de 4 mil profissionais com deficiência foram atendidos pelos Polos.

Para ampliar a qualificação profissional, a Secretaria também promove cursos remotos profissionalizantes em diversas regiões do estado em parceria com o Centro Paula Souza, nas modalidades: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Logística, Técnicas de Vendas, Recepção e Atendimento e Operador de Telemarketing. Conheça mais sobre o programa em: https://empregoinclusivo.sp.gov.br/.

De acordo com dados atualizados da Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na aba Novo Cadastro de Empregados e Desempregados (CAGED), o saldo da região na inserção profissional de janeiro a outubro de 2022 no segmento da pessoa com deficiência foi negativo, em contrapartida indicando uma melhora em comparação ao mesmo período do anterior.

Ainda com relação aos dados da plataforma, especificamente na cidade de Votuporanga são mais de 3 mil pessoas com deficiência em idade produtiva (de 16 a 59 anos) para o trabalho. Saiba mais em: https://basededadosdeficiencia.sp.gov.br/.

Serviço

Atendimento presencial a partir de 27 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na Rua São Paulo, 3.771 – Votuporanga – (17) 3422-2770

Informações: (17) 3227-1200 | e-mail: pei@apaesaojosedoriopreto.org.br