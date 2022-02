Governo de SP homenageia menino de 5 anos que descobriu asteroides

Miro Latansio Tsai foi reconhecido como a pessoa mais jovem do mundo a identificar corpos celestes.

O Governador João Doria homenageou, nesta sexta-feira (18), Miro Latansio Tsai, a pessoa mais jovem do mundo a identificar asteroides. Durante visita ao Museu Catavento, Doria entregou uma placa em homenagem ao pequeno cientista. O menino descobriu 15 corpos celestes aprovados pelo Internacional Astronomical Search Collaboration (IASC) e que, posteriormente, serão confirmados pela Agência Espacial Americana (NASA). Na ocasião, o Governador também o presenteou com um telescópio.

“São Paulo é o estado que mais apoia e mais investe na ciência, especialmente quando o assunto é o aprendizado de jovens e futuros cientistas. Como é o caso do nosso Miro, que tem cinco aninhos de idade e já descobriu 15 asteroides, a ponto de ser homenageado pela Nasa”, disse Doria.

Durante a pandemia, os pais de Miro conheceram o projeto Caça Asteroides e inscreveram o filho. O intuito do programa é mapear constantemente o céu em busca de objetos próximos que possam apresentar risco de colisão com a Terra. Com aptidão para manusear o programa, o menino localizou, entre outubro e novembro de 2021, 15 corpos celestes nunca antes vistos.

Natural de São Paulo, Miro preferia os museus aos parquinhos desde pequeno. De acordo com a mãe do menino, Carla Latansio, aos dois anos, quando ele chegou no Museu Catavento, já começou a citar os nomes de todos os planetas do Sistema Solar, mesmo sem nunca ter estudado o assunto. O pequeno prodígio também é fluente em inglês e está aprendendo mandarim com o pai, Jack Tsai.

Sobre o Museu Catavento

Inaugurado em março de 2009, a missão do Museu Catavento é aproximar crianças, jovens e adultos do universo da ciência, despertar a curiosidade, e transmitir conhecimentos básicos e valores sociais por meio de exposições interativas e atraentes, com linguagem simples e acessível. O museu possui 250 instalações em 12 mil metros quadrados de área expositiva, que são divididas em quatro grandes seções: Universo, Vida, Engenho e Sociedade.

Cerca de 6 milhões de visitantes já foram atendidos pelo museu, que está localizado no Palácio das Indústrias, um dos edifícios históricos mais importantes da cidade de São Paulo. O prédio foi inaugurado em 1924, originalmente como local de exposições.

*Informações/Governo de SP