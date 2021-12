Governo de SP envia força-tarefa para auxiliar vítimas das chuvas na Bahia

Na manhã deste domingo (26) decolaram dois helicópteros Águia e dois aviões para auxiliar a população do estado da Bahia.

Também foram enviados outros 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar que embarcaram do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, e 16 da cidade de Ribeirão Preto.

Eles vão se juntar aos outros seis bombeiros que partiram, na noite de sábado (25), da Estação de Bombeiros, do bairro do Belém, em direção ao Sul da Bahia levando um caminhão com cinco embarcações.

A força-tarefa é composta por oficiais e praças especialistas em resgates, salvamento e logística. A operação é integrada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, Comando de Aviação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros da Bahia, Fundação Florestal, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários.

*Informações/Governo de SP