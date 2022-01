Governo de SP entrega 1,7 mil viaturas para a PM e o Corpo de Bombeiros

Mais de R$ 235 milhões foram investidos na aquisição dos novos veículos.

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (12) a entrega de 1,7 mil viaturas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Mais de R$ 235 milhões foram destinados à aquisição dos veículos utilizados nas atividades de policiamento preventivo, ostensivo, resgate e salvamento em todo território paulista. O investimento é um compromisso da atual gestão na modernização de toda infraestrutura, tecnologia e equipamentos das forças policiais do Estado de São Paulo.

“São Paulo está investindo mais de R$ 235 milhões, equipando as forças de segurança do estado, que já são as melhores, a mais bem equipada e a mais bem treinada do Brasil. São novos veículos que vão trazer o policiamento para ainda mais perto da população em S ão Paulo. Com isso, vão dar mais agilidade e segurança aos policiais e a população do nosso estado”, disse Doria.

Foram compradas viaturas blindadas, modelos SUV, motos, bases comunitárias, unidades de resgate, veículos auto bomba salvamento e viaturas operacionais do Corpo de Bombeiros. Até o fim de abril, todos os veículos já estarão em suas respectivas unidades e em atividade. Além de garantir mais qualidade e eficiência ao trabalho policial, os novos equipamentos proporcionam maior segurança à população.

A renovação da frota permitiu também a ampliação do número de viaturas blindadas em operação no Estado de São Paulo. Atualmente são 350 veículos desse tipo em uso pelas forças de segurança, sendo 155 na Polícia Civil e 195 na Polícia Militar, incluindo os 125 SUV com proteção balística recém-integrados aos batalhões de Choque (BPChq) e de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

Além das viaturas blindadas, mais 987 veículos GM/Trailblazer, 600 motocicletas Yamaha/Lander 250cc que serão utilizadas nos programas de rádio patrulhamento e Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), além de 39 Bases Comunitárias Móveis (BCM), modelo Sprinter Furgão estão sendo distribuídos aos batalhões especializados, equipes da Força Tática e demais unidades da PM em todo o estado. Outras 15 BCMs, fruto de um convênio com a Secretaria Nacional de Segurança (SENASP), serão integradas ao policiamento até o fim de abril.

“Essa preocupação com o policial se destacou nesse governo. Pela primeira vez, viaturas blindadas. Nós estamos entregando hoje 125 e vão inteirar 350 viaturas blindadas de proteção aos policiais. Nós utilizamos um método de tiro chamado Giraldi, que diz que para o policial poder proteger, ele tem que estar protegido. E é isso que o Governo de São Paulo está fazendo”, destacou o Secretário de Segurança Pública em Exercício, Álvaro Batista Camilo.

Veículos para o Corpo de Bombeiros

Para o Corpo de Bombeiros, o pacote conta com 33 veículos, sendo 19 Unidades de Resgates, quatro Auto Bomba Salvamento e dez Viaturas Operacionais, adquiridas sob investimento total de R$ 11 milhões. As URs, usadas em ocorrências de atendimento médico de emergência como acidentes de trânsito e outros, possuem motor 160CV, maior espaço interno e ar-condicionado anti-bactéria e foram adquiridas por R$ 317 mil cada.

As unidades de Auto Bomba são usadas, principalmente, em ocorrências de fogo em vegetação ou prédios. Elas possuem capacidade de armazenamento de 4 mil litros e bomba de 750 GPM (galões por minuto) e custam R$ 720 mil cada. Já as viaturas operacionais são usadas para dar apoio às ocorrências de fogo em vegetação e salvamentos. Possuem freios com tecnologia EBD e ABS, tração 4X4 e moto de 160CV, com valor unitário de R$ 210 mil.

Renovação da frota

Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo tem realizado contínua renovação da frota das forças de Segurança Pública. Desde 2019, foram entregues 7.356 viaturas para reforçar a atuação das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, beneficiando inclusive o Corpo de Bombeiros e o policiamento ambiental e rodoviário. O total investido nos veículos foi de R$ 564,6 milhões. Além disso, com as novas entregas, as polícias já receberam 350 viaturas com proteção balística somente nesta gestão.

*Informações/Governo de SP