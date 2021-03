Governo de SP endurece restrições; estreia do CAV está mantida

Votuporanguense abre a edição 2021 da terceira divisão estadual às 10h, no próximo sábado, diante do Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad.

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (3) o endurecimento das regras de quarentena para tentar conter a expansão do novo coronavírus. O Estado passa para a fase vermelha, a mais restritiva, com liberação apenas de atividades consideradas essenciais. Mas, ao menos por enquanto, não há previsão de que a mudança tenha impacto no futebol.

A medida entra em vigor na primeira hora do próximo sábado (6) e deve permanecer até o dia 19 de março; coincidentemente, o Votuporanguense estreia às 10h, do sábado, na Série A3 do Campeonato Paulista, diante do Rio Preto no estádio Anísio Haddad, na partida que abre a edição 2021 da terceira divisão estadual.

Até o momento, o elenco do técnico Rogério Corrêa trabalha forte e focando na abertura do torneio, uma vez que os torneios de Série A1 e A2 já iniciaram. Assim, qualquer possível alteração deve ser anunciada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).