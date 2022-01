Governo de SP diz que começa a vacinar crianças contra a Covid-19 nesta sexta-feira

A prioridade da vacinação será de crianças com algum tipo de comorbidade ou deficiência, além de indígenas e quilombolas, conforme a tabela abaixo.

A imunização deve ocorrer de forma simbólica, destinada a um pequeno grupo, exatamente como foi feito em janeiro de 2021, quando a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, se tornou a primeira pessoa a receber a dose da vacina contra a Covid no país.

Nos postos de saúde da capital paulista, porém, a vacina só será aplicada a partir de segunda (17), conforme divulgado pela prefeitura. O mesmo deve ocorrer nas demais cidades do estado.

A expectativa do governo do estado é a de vacinar 4,3 milhões de crianças no período de três semanas.

A vacinação deve ocorrer de forma escalonada, em ordem decrescente, como foi feito com a população adulta, mas o governo aguarda o recebimento de doses para divulgar um calendário.

De acordo com a gestão estadual, a capacidade de vacinação do estado é de 250 mil crianças por dia , podendo este número ser até superior de acordo com a demanda das famílias paulistas.