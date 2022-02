Governo de SP diz estudar 4ª dose da vacina contra Covid-19 em toda a população do estado

Mais de 5 mil postos estão abertos das 7h às 19h para a aplicação da primeira dose nessa faixa etária.

Até o último sábado (29), mais de 1 milhão de crianças de 5 a 11 anos já tinha sido vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo, de acordo com o governo paulista. O número representa 25,01% do público infantil desta faixa etária.

Todas as informações sobre a vacinação infantil estão disponíveis no vacinômetro infantil, lançado no último dia 24 pelo governo paulista, e que podem ser conferidas no site Vacina Já

As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis no ato da vacinação. Crianças de 5 anos e aquelas de 5 a 11 anos imunocomprometidas devem ser imunizadas exclusivamente com a vacina Pfizer pediátrica. Já as que têm de 6 a 11 anos podem ser vacinadas com a CoronaVac.