Governo de SP destina R$ 18 milhões para ativação do Hospital de Rio Preto

Visita do vice-governador Rodrigo Garcia foi acompanhada pelo presidente de Alesp, Carlão Pignatari; durante agenda, foram autorizados ainda mais de R$ 90 milhões para estradas vicinais, creche escola, área da habitação e proteção social.

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (10) o repasse de R$ 18 milhões para ativação do Hospital Municipal da Zona Norte de São José do Rio Preto “Dr. Domingo Marcolino Braile”. O recurso é destinado à aquisição de equipamentos, mobiliário e custeio da assistência da unidade. Visita foi acompanhada pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari.

“Teremos um grande equipamento de saúde com qualidade de primeiríssimo mundo para atender a população que mais precisa. Com esse aporte, estaremos contribuindo para a conclusão definitiva e o início das atividades deste hospital de São José do Rio Preto até ano que vem”, afirmou Rodrigo Garcia.

O Hospital Municipal será referência em média e alta complexidade para atendimento às urgências e emergências, incluindo as especialidades de ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, proctologia, oftalmologia, vascular, ginecologia, cirurgia plástica reparadora, cirurgias gerais e pediátricas. Além disso, ofertará exames de imagem como eletrocardiograma, raio-X e ultrassonografia.

Recuperação das vicinais

Durante o evento, o Vice-Governador liberou recursos da ordem de R$ 47 milhões para a pavimentação de três estradas vicinais, entre elas, a Estrada Vicinal São José do Rio Preto – Bairro Azul, a Ligação de São José do Rio Preto até Distrito Schimidt e Cedral e a Estrada Vicinal Valdomiro Lopes da Silva.

Em Floreal, o Governo de São Paulo autorizou a contratação das obras e serviços de conservação especial da rodovia SP 473, entre os municípios de Floreal a Nova Luzitânia, com 25,31 km de extensão. O valor da obra é de mais de R$ 16 milhões.

Moradia popular

Pela Secretaria da Habitação, foi autorizada a retomada das obras do empreendimento Nipoã, no município de Nipoã, com 144 casas. Com valor total da obra de R$ 9,3 milhões, as unidades possuem 47,87 m2 de área construída, com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Por meio do Programa Cidade Legal, 147 famílias do núcleo habitacional Vila Progresso, em Magda, receberam os títulos de propriedade de seus imóveis. Do total, 51 foram entregues nesta sexta-feira e os demais serão liberados pelo cartório nos próximos dias. A partir da posse do documento, os moradores passam a serem legalmente proprietários de seus imóveis.

Creche Escola

A 157ª creche escola da atual gestão foi entregue para o município de Magda. O investimento de R$ 1,2 milhão possibilitou a construção do Centro Municipal Infantil Neusa bento da Cruz, com capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Outra creche escola foi entregue no município de Floreal. A 158ª unidade, EMEI Prefeito Oderci Perioto, recebeu recursos de R$ 1,5 milhão que possibilitaram a obra do prédio que possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. No local, serão atendidas 70 crianças de 0 a 5 anos.

Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista

Cerca de R$ 14 milhões foram liberados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE). A quantia será repassada para a Diretoria Regional de Ensino de Fernandópolis, com 15 municípios, e DRE de Votuporanga, com 18 cidades. Os recursos serão empregados em melhorias das unidades escolares como manutenção dos prédios, laboratório de ciências, espaço maker e climatização.

Centro de Eventos

Rodrigo Garcia autorizou a liberação de R$ 1 milhão para convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e a prefeitura de São José do Rio Preto para a reforma do Centro Regional de Eventos no município.

Pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, foi firmado convênio para cessão de parte do Centro do Pescado Continental do Instituto de Pesca, em Rio Preto, para realização da 12ª edição da Aquishow Brasil, evento da área de aquicultura que reúne todos os elos da cadeia produtiva do pescado.

Proteção Social

O Governo do Estado também distribuiu vouchers de cestas básicas para os municípios de Rio Preto (1.400 cestas), Magda (100) e Floreal (200).

Em Rio Preto, Rodrigo Garcia fez a entrega simbólica de cartões do Programa Bolsa do Povo para aquisição do botijão de gás por meio do Programa Vale-Gás da Secretaria de Desenvolvimento Social. Serão beneficiadas 151 famílias elegíveis do município de Nipoã. O valor total do investimento é de R$ 45 mil.

Poupatempo para Neves Paulista

A inauguração oficial de um novo Poupatempo para o município de Neves Paulista foi anunciada durante a agenda na cidade de Rio Preto. A unidade tem capacidade para realizar 140 atendimentos por dia e conta com investimento estimado em R$ 130 mil pelo Estado. Mais moderno e inteligente, o posto dispõe do sistema Balcão Único e atendentes multitarefa.

A 85ª unidade do programa no Estado funcionava em operação assistida desde 31 de agosto, para testes em sistemas e colocar em prática o treinamento dos funcionários.

Os cidadãos que precisarem realizar serviços presenciais já podem agendar data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. O procedimento é obrigatório para todos os postos.

*Informações/Governo de SP