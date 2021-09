Governo de SP decreta ponto facultativo no dia 6 de setembro

Governador João Doria suspendeu o expediente das repartições públicas estaduais na data.

Os serviços essenciais e de interesse público que tenham funcionamento ininterrupto terão expediente normal. Os servidores deverão compensar o ponto facultativo, de acordo com a jornada de trabalho a que estiverem sujeitos, com o limite de uma hora diária a mais.

Os dirigentes das autarquias estaduais e das fundações poderão adequar o decreto às suas repartições públicas.

O presidente da República, Jair Bolsonaro pretende dar uma demonstração de força e apoio popular em manifestações marcadas para o 7 de setembro, e afirmou que discursará pela manhã na manifestação de Brasília e, à tarde, irá a São Paulo, onde pretende fazer um discurso mais longo na Avenida Paulista, que deve concentrar o maior contingente de apoiadores do presidente.

Além disso, a possibilidade da participação de policiais militares nos atos pró-Bolsonaro também é vista com preocupação por parte do governo de SP. Doria recentemente afastou do comando de um batalhão de policiamento do interior do Estado um coronel da PM paulista que fez convocações em suas redes sociais para os atos a favor de Bolsonaro. Policiais militares são proibidos por lei de participarem ou realizarem manifestações políticas.

*Informações/istoedinheiro