Governo de SP avalia uso obrigatório de máscara mesmo após a pandemia 

O estudo deve levar em conta locais em que há grande possibilidade de contágio de outras doenças respiratórias, não só a Covid-19.

O Comitê Científico do estado de São Paulo avalia o uso obrigatório de máscara de forma permanente em algumas situações, mesmo após o fim da pandemia de Covid-19. O estudo deve levar em conta locais em que há grande possibilidade de contágio de outras doenças respiratórias, como a gripe, por exemplo.

“O Comitê Científico vai propor ao governo que, em determinadas situações, mesmo após a pandemia, seja obrigatório o uso de máscara. Vou dar um exemplo: em ambiente hospitalar. Dentro da UTI, por exemplo, ele já é obrigatório, mas pode ser também para as pessoas que circulam dentro do local”, explicou João Gabbardo, coordenador-executivo do grupo que define as medidas sanitárias do estado, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (20).

Ainda de acordo com Gabbardo, não é o momento para retirar o item de segurança que se tornou símbolo da prevenção ao coronavírus. “Apesar dos números estarem muito positivos, estamos passando por uma transição de flexibilização importante, com a volta às aulas, diminuição do distanciamento. Precisamos acompanhar qual o impacto dessas mudanças nos indicadores”, disse.

O grupo de cientistas e médicos devem enviar nos próximos dias, ao governo do estado, um conjunto de medidas e indicadores que devem ser atingidos para que o uso obrigatório de máscara seja retirado em ambientes abertos. Entre os critérios vão estar números como média de casos, mortes, internações, além da porcentagem de vacinação.

“O governo tem recebido a manifestação de setores pedindo para que não libere o uso de máscara porque temem retroceder e ninguém quer fazer retrocesso”, afirmou Gabbardo. Esse vai e volta foi o que ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, e atualmente em ambientes fechados é necessária a máscara.

*Informações/exame