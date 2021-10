Governo de SP apresenta projetos do Plano Estadual de Ação Climática na COP26

Comitiva de São Paulo liderada pelo governador João Doria participa, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, da COP26 (Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas), que ocorre em Glasgow, na Escócia.

O Governador João Doria participa, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, da COP26 (Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas), que ocorre em Glasgow, na Escócia. A comitiva de São Paulo vai se reunir com representantes de coalizões internacionais pelo clima, além de especialistas ambientais e empresários interessados em contribuir com projetos e empreendimentos no âmbito da economia verde fomentada pelo Estado.

São Paulo chega à COP26 para reafirmar o compromisso estadual com as metas do Acordo de Paris. O Estado foi o primeiro na América Latina a aderir às campanhas da ONU – Race to Zero e Race to Resilience – por meio de decreto, com o objetivo de reduzir e mitigar as emissões dos chamados GEE (Gases de Efeito Estufa). As diretrizes para o novo Plano Estadual de Mudanças Climáticas serão apresentadas durante as reuniões, além dos resultados do Acordo Ambiental SP que já recebeu mais de 800 adesões voluntárias de empresas, indústrias, Prefeituras e associações.

Também será anunciado o investimento de R$ 100 milhões em pesquisa para preservação da Amazonia, por meio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), e em parceria com outros governos subnacionais para que o país alcance resultados satisfatórios na área ambiental. São Paulo também adotou medidas como a criação de uma nova modalidade do órgão de defesa do consumidor, o PROCON Ambiental, para fiscalizar a circulação de madeira ilegal no estado, e a regulamentação do programa CADMadeira, cadastro de pessoas jurídicas que comercializam produtos derivados da flora brasileira para identificar a origem das matérias-primas.

No campo de tecnologia, o hub de inovação IdeiaGov, do Governo do Estado, realizou a 2ª edição do Programa de Aceleração NET ZERO 2050, em parceria com o Consulado Britânico, a Connected Places Catapult, a InvestSP e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Houve a seleção de projetos de 35 startups (20 latino-americanas e 15 do Reino Unido) com sugestões ambientais para apresentação a líderes globais e investidores na COP26.

Agenda

O Governador João Doria abre a participação na Conferência do Clima durante o encontro sobre o “Dia Mundial das Cidades”, promovido pela principal associação mundial de governos locais e subnacionais dedicados ao desenvolvimento sustentável, o ICLEI, além do Governo da Escócia.

Doria deve participar ainda da abertura oficial do evento, de palestras com autoridades ministeriais, prefeitos e representantes locais, além de uma exposição no painel da UNFCCC – a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.