Governo de SP anuncia investimentos de R$ 67 milhões em Fernandópolis 

Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari; Vice-Governador fez anúncio de unidade do Poupatempo e inaugurou CCI e Creche Escola em visitas a Parisi, Votuporanga e Neves Paulista.

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou investimentos de mais de R$ 67 milhões de conversação de rodovias e obras de urbanismo em Fernandópolis. Em visita no último sábado (24) também em Parisi, Votuporanga e Neves Paulista, Garcia participou da entrega de um CCI (Centro de Convivência de Idoso), de uma Creche Escola e confirmou a criação de uma unidade do Poupatempo.

O Governo do Estado autorizou a contratação de serviços de conservação da SP-543, que passa pelos municípios de Fernandópolis, Guarani D’Oeste e Ouroeste, com investimentos de R$ 54,2 milhões por parte do Governo do Estado.

Também serão investidos R$ 10,6 milhões para obras de modernização em estradas vicinais em Fernandópolis e São João das Duas Pontes, dentro do Programa Novas Estradas Vicinais – Fase 2. Ainda no município, Garcia autorizou a liberação de R$ 1,7 milhão para reurbanização de uma represa e R$ 740 mil para construção de unidade da Casa da Juventude.

O Vice-Governador participou da inauguração da sede da 1ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior em Fernandópolis conta com 384 m² de área construída, com investimento de R$ 444 mil da prefeitura. Todo o espaço comporta uma equipe com mais de 580 militares, sob comando do capitão José Fernando Ferrarez. Essa estrutura beneficia uma população estimada em 108.866 mil habitantes de 12 municípios.

Novos investimentos em rodovias

Também na área de logística, o Governo do Estado contratou serviços de conservação do Programa de Estrada Asfaltada em Votuporanga e Riolândia. O valor total estimado é de R$ 30,8 milhões. Também serão investidos R$ 10,7 milhões modernização da vicinal NV20 AVF-020 nos municípios de Álvares Florence e Votuporanga, dentro do Programa Novas Estradas Vicinais – Fase 2.

Em Neves Paulista foi dado autorizo de contratação de serviços de conservação, pelo programa Estrada Asfaltada, da SP-310. A obra está orçada em R$ 1,6 milhão.

Creche Escola

Em Parisi, o Vice-Governador inaugurou a 148ª Creche Escola. A unidade recebeu investimento de mais de R$ 1,4 milhão da Secretaria Estadual da Educação em parceria com a prefeitura. A EMEI Roseli Merlotti Tarigi Prette tem capacidade para atender 70 crianças de 0 a 5 anos e conta com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço.

Ainda em Parisi, foi assinado autorizo no valor de R$ 500 mil para iluminação pública de LED.

Garcia esteve na inauguração do Centro de Convivência do Idoso em Neves Paulista – o 50° entregue pelo Estado. O prédio conta com 200 m² de área construída e capacidade para atender cerca de 200 idosos independentes, em situação de vulnerabilidade, a partir dos 60 anos. Os espaços de socialização oferecerão atividades socioeducativas, aprendizado de novas habilidades e inclusão digital.

Os CCIs e CDIs (Centros Dia do Idoso) integram o Programa São Paulo Amigo do Idoso, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, que também conta com o Projeto Longevidade, que promove ações para a inclusão produtiva e digital para a população com mais de 50 anos de baixa renda.

Também em Neves Paulista, Garcia anunciou a implantação de uma unidade do Poupatempo. O novo posto de atendimento, o 80° autorizado até o momento, faz parte do plano de expansão do programa, que prevê unidades compactas e com foco no digital.

O Poupatempo de Neves Paulista, com previsão de funcionamento em 31 de agosto, terá capacidade para realizar 130 atendimentos por dia. Mais moderno e inteligente, o posto contará com sistema Balcão Único e atendentes multitarefas.

Rotas Rurais

Garcia autorizou a implantação do programa Rotas Rurais e entregou drones e cestas verdes para famílias vulneráveis em Fernandópolis e Neves Paulista. O programa Rotas Rurais consiste na criação de um “CEP digital rural”, idealizado a partir da solução Plus Code, que localiza com precisão a entrada de cada propriedade e estabelecimento rural e identifica o traçado das vias rurais.

Os drones entregues permitirão apoio tecnológico para o monitoramento aéreo. A finalidade é monitorar áreas que serão objeto de restauração florestal. Os municípios também foram contemplados com o programa Cestas Verdes, que auxilia as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar e terão acesso a um kit balanceado de alimentos do pequeno produtor paulista.

O Vice-Governador entregou vouchers do programa Alimento Solidário em Fernandópolis, Parisi e Neves Paulista.