Governo de SP anuncia a criação de oito novas clínicas veterinárias gratuitas no estado até fim de 2022; custo é de R$ 50 milhões

As novas unidades serão instaladas nos municípios de Barueri, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, Registro, Santa Bárbara d’Oeste, Jundiaí e São José do Rio Preto. Cada município receberá R$ 5 milhões para construir os espaços, em gestão compartilhada com o estado. Votuporanga e Araçatuba, que já tinham sido anunciadas, terão as primeiras unidades do programa “Meu Pet”.

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (2) a criação de mais oito clínicas veterinárias no estado, dentro do programa estadual “Meu Pet”. Com as novas clínicas, São Paulo passará a ter 10 unidades do programa.