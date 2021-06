Governo de SP antecipa vacinação de toda população a partir dos 18 anos

Neste caso, para comprovar a deficiência, será necessário apresentar: laudo médico que indique a deficiência; ou comprovação de atendimento em Centro de Reabilitação ou unidade especializada; ou documento oficial com indicação da deficiência; ou cartões de gratuidade do transporte público; ou autodeclaração (na ausência de outro tipo de documento).

A promessa do governo estadual é a de que toda a população com mais de 18 anos tenha recebido ao menos uma dose de vacina contra Covid até o dia 18 de outubro, data que a gestão estadual passou a chamar de “Dia da Esperança”.

“O Dia da Esperança mostra o cronograma completo de vacinação no estado de São Paulo e aponta quantos dias faltam para a imunização de cada grupo, de acordo com as idades. Faltam 111 dias para que possamos iniciar a imunização do último grupo, de 18 a 24 anos, de forma com que todos os brasileiros de São Paulo recebam a primeira dose da vacina”, disse a coordenador do programa estadual de vacinação.

“O Dia da Esperança nos une em uma grande contagem regressiva pela esperança e pela vida”, completou.

