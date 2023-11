Governo de SP abre licitação e rodovias de Votuporanga terão novos radares 

Ao todo, 649 equipamentos de fiscalização serão adquiridos e instalados em 14 regiões do Estado, entrando em operação a partir do primeiro semestre de 2024; radares custarão R$ 196,8 milhões aos cofres públicos.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) abriu uma licitação, no último sábado (25.nov), para contratar serviços de fiscalização e controle de velocidade em 166 trechos de rodovias estaduais, nas regiões de Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto – onde fica Votuporanga.

O Edital, por exemplo, deve devolver os radares retirados da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) em janeiro de 2021, quando os equipamentos foram suprimidos após o término do contrato. Segundo a pasta, 649 equipamentos de fiscalização serão adquiridos através do edital e instalados em 14 regiões. Os radares custarão R$ 196,8 milhões aos cofres públicos.

De acordo com o levantamento do Diário, as cidades que mais receberão aparelhos de medição de velocidade serão Fernandópolis, Monte Aprazível, Tanabi e Votuporanga (3), Jales, Estrela d’Oeste, Mendonça, Novo Horizonte, Rubineia e Santa Fé do Sul contarão com dois pontos diferentes cada. Outras cidades que contarão com novos pontos são Altair, Américo de Campos, Bálsamo, Cardoso, Cosmorama, Guapiaçu, Ibirá, Itajobi, José Bonifácio, Mirassol, Nhandeara, Palestina e Rio Preto.

O departamento estima que os equipamentos estejam funcionando já no 1º semestre de 2024. Conforme o edital, além de fiscalizar a velocidade dos veículos, os radares também farão, futuramente, a leitura de placas e contagem de automóveis, com transmissão em tempo real para o sistema do DER.

Empresas podem enviar propostas até as 10h, do dia 8 de janeiro de 2024, na sede do DER para participar da licitação na modalidade menor preço. A sessão de abertura do pregão ocorrerá a partir das 10h01, da mesma data.