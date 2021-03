Governo de São Paulo inclui educação como atividade essencial

A partir de agora, a educação será priorizada dentro das ações do Plano SP de flexibilização econômica na pandemia. Em Votuporanga/SP, as aulas presenciais seguem suspensas.

O governo de São Paulo passa a considerar a educação como atividade essencial durante a pandemia de covid-19 a partir deste sábado (27), após decreto publicado no Diário Oficial.

A gestão de João Doria (PSDB) já havia anunciado nesta sexta (26) que mudaria a classificação da educação básica em instituições públicas e privadas.

Para o governo, as escolas “têm papel que vão além do ensino aprendizagem. Essas unidades contribuem para a segurança alimentar, socialização, saúde mental, integridade física e proteção social de seus estudantes”.

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, afirmou que avalia a decisão como necessária.

“Não sei se as pessoas conseguem entender quão importante é isso para nosso futuro como país. Estamos falando de ir além do ensino e da aprendizagem de crianças e jovens. Sem educação não há ciência, não há medicina, não há vida. Portanto, precisa ser essencial”, destaca o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.

Em Votuporanga/SP, as aulas presenciais seguem suspensas por decreto da Prefeitura.

Vacinação

Os profissionais da educação já têm data para o início da vacinação: 12 de abril.

Receberão as doses do imunizante cerca de 350 mil profissionais que atuam no estado com idade a partir de 47, da educação infantil ao ensino médio, das redes pública, estadual e privada. O número representa 40% dos profissionais da educação.

No caso da rede privada, serão exigidos os contracheques dos últimos dois meses para fins de comprovação.