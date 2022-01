Governo anuncia investimentos de R$ 8,5 milhões em educação na região de Rio Preto

Estado entrega Creche Escola em Monte Aprazível e Centro de Convivência do Idoso em Macaubal.

O Governador João Doria anunciou nesta terça-feira (11), no município de Monte Aprazível, investimento de R$ 8,5 milhões destinados à realização de obras e construções em escolas de 12 municípios da Diretoria de Ensino de José Bonifácio, na região de São José do Rio Preto, por meio do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP).

Ainda na cidade, o Governador entregou uma creche escola no valor de R$ 1,6 milhão. Em visita ao município de Macaubal, Doria também entregou um Centro de Convivência do Idoso (CCI) que oferecerá atividades socioeducativas, de lazer, esporte e convívio social.

“A educação dos 0 aos 5 anos é de extrema importância para crianças, que em breve serão jovens e mudarão o futuro do Brasil. Essa é a creche de número 171, e temos mais 29 para serem inauguradas até fevereiro. Somos um Governo municipalista e não privilegiamos um ou outro município, são recursos para todos, por isso fiz questão de termos uma agenda em Monte Aprazível, importante região de São Paulo. Essa é uma das nossas prioridades, educação e formação”, disse João Doria.

Um total de R$ 3,8 milhões será investido na ampliação de creches nos municípios de Bálsamo, Jaci, José Bonifácio, Monte Aprazível, Nova Aliança, Planalto, Poloni, Tanabi, União Paulista e Urupês e Zacarias. O município de Nova Aliança também ganhará uma nova unidade no valor de R$3,5 milhões.

Quatro escolas estaduais dos municípios de Adolfo, Poloni (2), e Zacarias terão a rede elétrica reformada para o processo de climatização do ambiente escolar, somando investimento de R$ 860 mil. Para a cidade de Tanabi, serão destinados mais de R$ 170 mil para aquisição de notebooks e desktops.

Ações Integradas

O Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP) visa facilitar o repasse de recursos financeiros e apoio técnico do Estado de São Paulo aos municípios, por meio da Secretaria da Educação (Seduc-SP). Antes, esse repasse era feito por meio de um convênio. Com a criação do PAINSP, a transferência de recursos passa a ser feita por meio de um Termo de Compromisso, formalizado pela Seduc-SP, de forma mais rápida e menos burocrática.

Os principais eixos a serem viabilizados pelo PAINSP são aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e tecnologias educacionais; a educação inclusiva; a articulação do transporte escolar; a melhoria na alimentação escolar; a formação e valorização dos profissionais da educação, a melhoria da infraestrutura física; a aquisição de equipamentos; a qualificação da gestão pedagógica, avaliação educacional e estratégia de aprendizagem para alunos com altas habilidades (superdotados).

Programa Creche Escola

Na ocasião, também foi entregue mais uma unidade do Programa Creche Escola, no município de Monte Aprazível, com investimento de mais de R$ 1,6 milhão da Secretaria da Educação do Estado em parceria com a prefeitura local.

O CEMEI Esdier Beloque Aredes é a 171ª Creche Escola entregue na atual gestão e tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Para a viabilização da obra, os municípios devem apresentar um terreno compatível com um dos três modelos de plantas oferecidos pela Secretaria da Educação, além da documentação requerida. Desde a sua implantação, em 2011, foram entregues 502 unidades dentro do Programa Creche Escola e outras 124 estão em execução.

Atenção ao idoso

Em visita à região de Rio Preto, o Governador entregou o Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Marcolino Gabriel da Silva” na cidade de Macaubal. A iniciativa faz parte do Programa SP Amigo do Idoso, da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS). O equipamento, que contou com investimento estadual de R$ 250 mil, irá atender 200 idosos em situação de vulnerabilidade com atividades socioeducativas, de lazer, esporte e convívio social.

O acesso dos idosos ao Centro de Convivência se dá por encaminhamento da rede socioassistencial do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou por demandas públicas que atendam idosos em situação de vulnerabilidade e risco social.

O Centro de Convivência Marcolino Gabriel da Silva é fruto de um convênio da SEDS com a Prefeitura de Macaubal. A área total construída é de 325 m². O espaço abriga salão de convivência, depósito, cozinha, despensa, lavanderia, sanitários feminino e masculino e sanitário acessível.

*Informações/Governo de SP