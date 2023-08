Governo acaba com isenção de taxa em compras internacionais de até US$ 50 

Mudança foi divulgada pelo ministro Fernando Haddad, após reuniões realizadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) na última quarta-feira.

O Ministério da Fazenda anunciou o fim da isenção da alíquota de importação para compras de até US$ 50 realizadas em sites do exterior, como Shein, Shopee e Aliexpress. A mudança foi divulgada pelo ministro Fernando Haddad, após reuniões realizadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) na última quarta-feira (9.ago).

Com a mudança, a portaria que zerava temporariamente a alíquota de compras realizadas em empresas integrantes do programa Remessa Conforme não conta mais. Ou seja, a nova medida afetará diretamente os consumidores que faziam compras de até US$ 50 em sites do exterior. Agora, a alíquota final deverá ficar em 34% para os consumidores, valor que será distribuído entre 17% de ICMS estadual e 17% de imposto federal.

Por outro lado, a expectativa é que a nova medida leve as empresas do exterior a reverem os preços cobrados pelos produtos, como uma forma de não perder mercado no Brasil.

A medida, segundo Haddad, passa a valer a partir desta quinta-feira (10) e tem o objetivo fortalecer a arrecadação pública e equilibrar as contas do país.

Repercussão

A nova medida já vinha sendo amplamente discutida pelo governo nos últimos meses, mas passou por diversos embates com as empresas e com os consumidores. As primeiras notícias relacionadas ao fim da isenção vieram à tona em abril, quando o governo Lula (PT) revelou a intenção de tributar compras internacionais mesmo em itens abaixo de US$ 50.

Semanas depois, o governo voltou atrás e divulgou novas regras que não afetariam diretamente o consumidor final, apenas as empresas que enviassem os produtos vindos do exterior.

*Com informações do tecmundo