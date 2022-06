Governador Rodrigo Garcia inaugura em Votuporanga a 1ª Clínica Pet do Estado   

Evento ocorre às 18h, nesta sexta-feira (17), no novo prédio, localizado na Av. Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin.

O prefeito Jorge Seba recepcionará o governador do Estado, Rodrigo Garcia, nesta sexta-feira (17.jun) para a inauguração da Clínica Veterinária Municipal “Daniele Soler da Silva”, construída pelo Governo do Estado de São Paulo em Votuporanga, por meio do programa estadual Meu Pet. A inauguração será às 18h no novo prédio, localizado na Av. Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin.

A obra foi custeada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, em terreno próprio do Município de 3.446,37 m². A Clínica Veterinária será destinada ao atendimento de animais para consultas, tratamentos clínicos e cirurgias de pequeno porte. “É uma importante conquista para a nossa cidade, que contará com serviço gratuito em benefício da causa animal, que também interfere positivamente na saúde pública”, comemorou Seba.

O imóvel construído pelo Estado será transferido à gestão municipal equipado com aparelhos de raio-x e ultrassom veterinário, equipamentos de análise laboratorial, mobiliário hospitalar e administrativo, computadores e todos os outros equipamentos necessários ao funcionamento da clínica.

O funcionamento da Clínica se dará após aprovação de projeto de lei para regulamentar o atendimento, que o Município enviará para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores.

Participarão do ato inaugural também o deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari, que intermediou a conquista da Clínica para Votuporanga junto ao Governo do Estado. Diversas autoridades de Votuporanga e região também foram convidadas para o evento.