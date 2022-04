Governador eleito do Distrito 4480 do Rotary promove treinamento de GAs e novos presidentes

Neste ano rotário de 2022-23, a presidente do RI Jennifer Jones escolheu o lema “Imagina o Rotary”, como uma forma de todos sonharem com um mundo melhor.

O governador eleito do Distrito 4480, Gerson Januário (2202-23), pertencente ao Rotary Club de São José do Rio Preto Novo Cinquentenário, promove neste final de semana (sábado e domingo) o PETS e o GATS, que são treinamentos para os futuros presidentes e governadores assistentes para o ano rotário que se inicia no dia 1º de julho.

Os seminários acontecerão nas dependências do Ipê Park Hotel, localizado na rodovia Washington Luís, entre São José do Rio Preto e Cedral, e têm como objetivo treinar os líderes rotários a fim de tornarem os seus clubes mais eficazes, conforme prega o Rotary International.

De acordo com o governador Gerson, todos receberão um aprendizado muito importante para as funções e responsabilidades que irão assumir à frente dos seus clubes, como formas de liderança, administração do clube, processo de recrutamento de novos sócios, projetos eficazes de prestação de serviços, Fundação Rotária, onde encontrar recursos, como utilizá-los e como planejar o ano rotário.

Neste ano rotário de 2022-23, a presidente do RI Jennifer Jones escolheu o lema “Imagina o Rotary”, como uma forma de todos sonharem com um mundo melhor.