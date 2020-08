Governador de São Paulo, João Doria, testa positivo para Covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou nesta quarta-feira (12) o diagnóstico positivo para Covid-19. A notícia foi divulgada pelo próprio Doria em sua conta oficial no Twitter. De acordo com a assessoria de imprensa, o governador recebe acompanhamento do infectologista David Uip.

“Seguindo o princípio de total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com a Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento”, informou o governador.

Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador confirmou o diagnóstico e afirmou que Doria não deve pedir afastamento do cargo. O governador conduziu, até este momento, mais de 100 coletivas de imprensa sobre a pandemia.

Além de Doria, outros membros do governo de São Paulo – e líderes de outros estados, como Santa Catarina e Amazonas – já enfrentaram a Covid-19, como o ex-coordenador do centro de contingência da doença no estado, David Uip, diagnosticado em abril deste ano e responsável pelo acompanhamento médico do governador.