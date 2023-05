Governador de MG sanciona lei que reajusta próprio salário em quase 300%

Romeu Zema defendeu que salários estavam congelados desde 2007; aumento também engloba vice e secretários.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sancionou, na quarta-feira (3.mai), a lei que aumenta o próprio salário em 298%, passando de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil. A medida, aprovada pela Assembleia Legislativa, também reajusta a remuneração do vice-governador, Mateus Simões (Novo), e dos secretários e secretários adjuntos.

A proposta foi apresentada em março por Zema, que justificou que os salários estavam sem reajuste desde 2007 e que o aumento seria uma recomposição das perdas decorrentes da inflação. Com a publicação da lei, todos os reajuste serão feitos de forma escalonada, atingindo o valor cheio apenas em fevereiro de 2025:

Governador

R$ 37.589,96 a partir de 1º de abril de 2023;

R$ 39.717,69 a partir de 1º de fevereiro de 2024;

R$ 41.845,49 a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Vice-governador

R$ 33.830,96 a partir de 1º de abril de 2023;

R$ 35.745,92 a partir de 1º de fevereiro de 2024;

R$ 37.660,94 a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Secretários de Estado

R$ 31.238,19 a partir de 1º de abril de 2023;

R$ 33.006,39 a partir de 1º de fevereiro de 2024;

R$ 34.774,64 a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Secretários adjuntos de Estado

R$ 28.114,37 a partir de 1º de abril de 2023;

R$ 29.705,75 a partir de 1º de fevereiro de 2024;

R$ 31.297,18 a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Para o cálculo, foram utilizados como referência os salários de desembargadores do Tribunal de Justiça, no caso de Zema, e de deputados estaduais, no caso do secretário. Já para definir os subsídios do vice e do secretário adjunto, foi utilizado o percentual de 90% dos valores previstos, respectivamente, para o governador e para o secretário de Estado.

*Com informações do sbtnews