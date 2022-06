Gordura no fígado: causas e prevenção da doença silenciosa que afeta 30% dos brasileiros

De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro do Fígado em novembro de 2021, a população brasileira apresenta uma grande incidência de gordura no fígado: cerca de 30% dos habitantes do país sofrem com a doença. Mas o que é, afinal, a esteatose hepática e qual é a melhor forma de se prevenir?

A hepatologista Mirella Medeiros explica que a esteatose é o acúmulo de gordura no fígado, o que causa uma inflamação no órgão. Da mesma forma que as células de gordura podem se alojar no coração ou no tecido adiposo, elas também podem chegar ao sistema hepático. A diferença, no entanto, é que esta é uma doença silenciosa.

“O paciente com esteatose hepática não apresenta nenhum sintoma, diferentemente do que acontece com outras doenças. Não tem queixa de dor de cabeça, dores abdominais, vômitos. É completamente assintomática”, esclarece a médica.