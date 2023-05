Gómez tem fissura na face, treina normalmente, mas segue como dúvida no Palmeiras 

Zagueiro deixou clássico contra o Santos ainda no intervalo após choque com Lucas Lima.

Gustavo Gómez passou por exames que detectaram uma pequena fissura na face do zagueiro em virtude do choque com o meia Lucas Lima no clássico entre Palmeiras e Santos, disputado no último sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O paraguaio deixou o campo no intervalo direto para o hospital para exames protocolares por conta do choque na cabeça. Gómez reclamou de um mal-estar no vestiário da Vila Belmiro.

Na reapresentação do elenco do Palmeiras nesta segunda-feira, Gustavo Gómez seguiu normalmente o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, juntamente com os demais jogadores que atuaram aos menos 45 minutos no clássico.

Caso Gustavo Gómez seja desfalque na partida contra o Cerro Porteño, quarta-feira, pela Libertadores, Naves deve ser o titular. O jovem de 21 anos entrou no lugar do paraguaio no sábado e ganhou elogios da comissão técnica palmeirense.

O zagueiro Murilo, que vinha fazendo dupla com Gustavo Gómez, segue em fase de recuperação de lesão no ombro direito, sofrida justamente na última partida do Verdão pela Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador.

Além do quarteto formado por Gustavo Gómez, Murilo, Luan e Naves, o Verdão inscreveu outros cinco zagueiros das categorias de base na Conmebol Libertadores, que podem ser chamados para compor o banco de reservas em caso de urgência. São eles: Michel, Vitor Reis, Vareta, Pedro Felipe e Benedetti.

*Com informações do ge