Golpe: casal perde R$ 48 mil após instalar aplicativo em celular 

Um casal perdeu R$ 47.999,99 após cair em um golpe, em São José do Rio Preto/SP, na tarde da última sexta-feira (30.jun).

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas relataram à polícia que uma mulher ligou e identificou-se como funcionária de um banco, declarando que o sistema constatou que desconhecidos tentaram efetuar saques da conta bancária das vítimas.

Ainda de acordo com o B.O., o casal disse que desconhecia o saque. Diante disso, a mulher pediu para que o casal instalasse um aplicativo de antivírus para proteger a conta bancária.

Por meio do aplicativo que permite acesso remoto ao celular, a suspeita fez duas transferências via PIX, sendo uma no valor de R$ 29,9 mil e outra de R$ 18 mil.

Nenhum suspeito foi identificado e o caso de estelionato será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1