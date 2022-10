Goleiros do São Paulo colecionam falhas em 2022

Felipe Alves, Jandrei e Thiago Couto já erraram em momentos importantes da temporada; na última quinta, o atual titular não conseguiu evitar gol em chute defensável de Aloísio, do América.

Não tem sido uma boa temporada para os goleiros do São Paulo. Felipe Alves, o atual titular, é o quarto a ocupar o posto em 2022, depois de Tiago Volpi, Jandrei e Thiago Couto.

Todos eles falharam em algum lance neste ano. Volpi, que deixou o clube em maio, foi o titular da equipe por três anos. Em 2021, falhas em jogos importantes o deixaram na mira da torcida.

Antes do início da temporada, Volpi ganhou a concorrência de Jandrei, que era o terceiro goleiro do Santos. Nos primeiros jogos, o técnico Rogério Ceni fez um rodízio entre os dois até optar por Jandrei como titular.

Ainda assim, deu tempo de Volpi cometer uma falha antes de sair: foi contra o Ayacucho, na Copa Sul-Americana.

Sem Volpi, a diretoria adiou a decisão sobre contratar um novo goleiro para ser o reserva de Jandrei e promoveu Thiago Couto, formado na base, ao posto. Quando o titular se machucou, o garoto ganhou chances e não correspondeu.

A situação fez com que a diretoria corresse para contratar um novo atleta para a posição às vésperas do fim das inscrições para a Copa Sul-Americana. Tentou John, do Santos, mas teve a proposta rejeitada pelo rival. Trouxe Felipe Alves, reserva do Juventude, o lanterna do Brasileiro.

Recuperado de lesão, Jandrei recuperou a posição, mas por pouco tempo. Erros cometidos na Copa do Brasil e na Sul-Americana fizeram Felipe Alves o novo dono da posição.

Na última quinta-feira, contra o América-MG, pelo Brasileiro, Felipe Alves errou mais uma vez, num chute de longe, defensável, de Aloísio. Depois, porém, o São Paulo conseguiu a virada e venceu por 2 a 1.

Uma nova oportunidade para os arqueiros tricolores mostrarem serviço é neste domingo (9.out), quando o São Paulo enfrenta o Botafogo, em duelo marcado para às 16h, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileiro.