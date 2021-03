Goleiro Talles tenta, CAV perde na estreia em Rio Preto

Com campo pesado pela chuva e em jogo truncado, o Jacaré marcou com Leandro Love aos 45 minutos do segundo tempo. CAV volta à campo na quarta-feira (10), às 15h, na Arena Plínio Marin, diante do Marília.

A Pantera Alvinegra estreou na Série A3 do Campeonato Paulista e perdeu por 1 a 0 para o Rio Preto, na manhã deste sábado (6), no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto/SP.

Em jogo truncado e em campo pesado pela chuva, os donos da casa ainda tiveram um gol anulado; o goleiro Talles do Votuporanguense operou boas defesas, mas não conseguiu evitar a finalização de Leandro Love, que aproveitou cruzamento rasteiro na segunda trave para desviar, aos 45 minutos do segundo tempo e marcar o gol da vitória do Jacaré.

Após a derrota na estreia e no clássico regional, o comandante Rogério Corrêa comentou: “Os erros de tomada de decisão dentro de campo acabaram prevalecendo para o adversário, achando as bolas que eles queriam, que era no contra-ataque, ou o jogo de bola parada. Então essas tomadas decisões são coisas que temos que acertar durante o dia a dia, trabalhar, continuar o trabalho, pois não é porque perdeu que está tudo errado e nem se tivesse é dar continuidade no trabalho”, afirmou.

O técnico do CAV ainda pontuou que o jogo será analisado em conjunto com os atletas e então eles terão mais dois treinos para acertar os detalhes e corrigir os erros: “Nós vamos fazer uma análise do jogo, tem a análise do vídeo, vamos mostrar para eles para ver onde realmente poderia ser mais efetivo ou não e temos aí que recuperar os atletas e depois dois treinos para poder acertar os pequenos detalhes para o próximo jogo. Temos um jogo importante contra o Marilia dentro de casa e a gente espera poder reverter tudo que aconteceu nessa partida”, concluiu Rogério Corrêa.

A Pantera Alvinegra volta à campo na quarta-feira (10), às 15h, na Arena Plínio Marin, quando recebe o Marília.