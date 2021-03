Goleiro Talles garante, ‘El Pirata’ marca e CAV vence o São José

Pantera Alvinegra marcou aos 45 minutos do 2°tempo e garantiu primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A3; próximo jogo será quarta-feira diante do Comercial de Ribeirão Preto/SP, às 15h, na Arena Plinio Marin, porém ainda não há uma definição sobre a realização da partida.

A partida entre CAV e São José disputada na noite deste sábado (13) no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3, foi sim um jogo franco, como nos bons jogos de bastante movimento, em lá e cá, mas o São José tinha sim as melhores chances de gol, porém esbarrava sempre no escudo da Votuporanguense que atende pelo nome de Talles, o goleiro.

Após um primeiro tempo incessante e com o placar zerado, o técnico Rogério Corrêa resolveu mexer nas peças e aos 17 minutos lançou Gabriel Barcos, que chegou mostrando na primeira bola que “El Pirata” queria acabar com a alegria dos donos da casa, quando em chute forte acertou a trave do goleiro Douglas.

O jogo continuou aberto, com chances para os dois lados. Enquanto Talles contava com sua zaga para se virar lá atrás, o CAV tentava abrir o placar, sem sucesso. Até que aos 40 minutos, Índio resolveu testar o preparo do arqueiro do São José e bateu de fora da área, Douglas se esticou e defendeu o que seria o inevitável gol da Pantera Alvinegra.

Já com 45 minutos passados de jogo, Félix Jorge arrancou pela esquerda e cruzou na cabeça de Gabriel Barcos que nem saltou, só cabeceou com firmeza para o fundo das redes do São José, abrindo o placar e sacramentando a primeira vitória da Votuporanguense na Série A3.

Após a partida, El Pirata comentou: “É muito importante, eu falei no vestiário que nessa altura do campeonato a gente não pode ficar para trás, a gente precisa começar a vencer, principalmente fora de casa, é extremante importante buscar pontos. Tô muito feliz pelo gol, vim para ajudar e estou aqui, no que precisar no decorrer do campeonato a gente vai fazendo ajustes para melhorar cada vez mais”.

Com o resultado, o Votuporanguense chega aos quatro pontos e sobe para a 7ª posição.

Próximo compromisso

Na próxima quarta-feira (20), a Pantera Alvinegra deve enfrentar o Comercial de Ribeirão Preto/SP, às 15h, na Arena Plinio Marin, pela quarta rodada da competição, mas ainda não há uma definição sobre a realização da partida, já que o Estado determinou a suspensão dos eventos esportivos a partir de segunda-feira (15), por causa da pandemia de Covid-19. A Federação Paulista, no entanto, ainda tenta reverter e buscar soluções.