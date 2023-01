Gol de Richarlison concorre ao Prêmio Puskás; veja os indicados 

Pintura do atacante do Brasil contra a Sérvia, eleito o mais bonito da Copa do Mundo, está na lista ao lado de um dos gols de Mbappé na final contra a Argentina.

O gol de Richarlison na vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia, na Copa do Mundo, é um dos indicados pela Fifa ao Prêmio Puskás de 2022, para o gol mais bonito do ano. A entidade divulgou nesta quinta-feira (12.jan) os 11 candidatos, entre eles Mbappé, com um de seus gols na decisão contra a Argentina.

O gol de Richarlison foi eleito o mais bonito da Copa do Mundo. Além dele e Mbappé, nomes como Balotelli e Payet também concorrem. O vencedor será eleito em uma votação online, que ocorre no portal oficial da Fifa.

Richarlison (pelo Brasil, contra a Sérvia)

Mbappé (França, contra a Argentina)

Balotelli (Adana Demirspor, contra o Goztepe)

Francisco González Metilli (Central Córdoba, contra o Rosario Central):

Theo Hernández (Milan, contra a Atalanta)

Salma Paralluelo (Villarreal, contra o Barcelona)

Amandine Henry (Lyon, contra o Barcelona)

Alou Kuol (Austrália sub-23, contra o Iraque sub-23)

Marcin Oleksy (Warta Poznán, contra o Stal Rzeszow)

Payet (Olympique de Marselha, contra o PAOK)

Alessia Russo (Inglaterra, contra a Suécia)

Veja todos os vencedores do Prêmio Puskás:

2009: Cristiano Ronaldo (Manchester United, contra o Porto)

2010: Hamit Altintop (Turquia, contra o Cazaquistão)

2011: Neymar (Santos, contra o Flamengo)

2012: Miroslav Stoch (Fenerbahçe, contra o Gençlerbirligi

2013: Ibrahimovic (Suécia, contra a Inglaterra)

2014: James Rodríguez (Colômbia, contra o uruguai)

2015: Wendell Lira (Goianésia, contra o Atlético-GO)

2016: Faiz Subri (Penang FA, contra o Pahang FC)

2017: Giroud (Arsenal, contra o Crystal Palace)

2018: Salah (Liverpool, contra o Everton)

2019: Dániel Zsóri (Debreceni, contra o Ferencváros)

2020: Son (Tottenham, contra o Burnley)

2021: Lamela (Tottenham, contra o Arsenal)

*Com informações do ge