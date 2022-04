GOE prende integrante de facção criminosa com arma e drogas em Araçatuba 

Indivíduo foi preso junto com a mãe que tentou atrapalhar a operação policial.

Policiais do GOE/Deic (Grupo de Operações Especiais da Divisão Especializada em Investigações Criminais) prenderam na manhã desta sexta-feira (8.abr), um indivíduo que seria integrante de uma facção criminosa durante ação na casa dele, no bairro Verde Parque, zona norte de Araçatuba/SP. Ele foi surpreendido com um revólver municiado e mais de 350 pinos contendo cocaína. As informações são do portal RP10.

A equipe do GOE tinha informação de que o suspeito, identificado pelas iniciais V.A.S.F., teria arma e estaria traficando drogas, além de ser integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele já vinha sendo investigado pela equipe e na manhã desta sexta-feira os policiais foram até a casa, na Rua Carlos Berger, para cumprir mandado de busca e apreensão.

No local, a equipe arrombou o portão do imóvel, surpreendendo o indivíduo dormindo em um dos cômodos e ao ser acordado, foi encontrado em cima da cama onde ele estava, um revólver calibre 38, seis polegadas, municiado em sua capacidade total, pronto para uso.

No outro cômodo, onde estava a mãe do indivíduo, no guarda-roupas, havia 11 cotas com 32 pinos de cocaína cada, além de dois pinos avulsos, um pacote com dezenas de pinos vazios, celulares e três cápsulas deflagradas de calibre .38. A mãe do investigado ainda tentou impedir a ação dos policiais, entrando na frente e tentando atrapalhar a vistoria no guarda-roupas.

Mãe e filho receberam voz de prisão e foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o traficante passou a ameaçar os policiais que realizaram a ação, dizendo que era da facção e que iria ‘cobrar’ os policiais pela prisão.