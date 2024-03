Godzilla e Kong: O Novo Império, a estreia da semana no Novo Cine Votuporanga

A batalha épica continua! O Monsterverse cinematográfico da Legendary Pictures acompanha o confronto explosivo de Godzilla vs. Kong com uma aventura totalmente nova que coloca o todo poderoso Kong e o temível Godzilla contra uma ameaça colossal não descoberta escondida em nosso mundo, desafiando sua própria existência – e a nossa própria. Godzilla x Kong: O Novo Império investiga ainda mais as histórias desses Titãs e suas origens, bem como os mistérios da Ilha da Caveira e além, ao mesmo tempo em que revela a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários e os uniu à humanidade para sempre.