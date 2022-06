Glauco Ventura é o novo presidente da ACV 

Empresário da Angra Som receberá o cargo de Carlinhos Matta em solenidade no próximo dia 28 de julho.

Empresários e imprensa participaram na manhã desta quinta-feira (30.jun) da Assembleia Geral Ordinária que elegeu o comerciante Glauco Fernando Ventura da Costa como novo presidente da Associação Comercial de Votuporanga – ACV. A nova diretoria, composta dos Conselhos Consultivo e Deliberativo, tomará posse no próximo dia 28 de julho no auditório da entidade.

O cargo será entregue pelo empresário do ramo de farmácias, Carlos Eduardo Ramalho Matta, que presidiu a associação por dois mandatos, de novembro de 2020 a junho de 2021 e de julho de 2021 a junho de 2022.

Durante a assembleia, o contador da atual diretoria Valdeci Merlotti apresentou o relatório de contas da atual gestão que foi prontamente aprovado. Carlinhos agradeceu o apoio dos membros da diretoria, imprensa e comerciantes. “Apesar de termos passado por um período complicado da pandemia e da economia, entregaremos a ACV com o caixa em dia e preparado para novos investimentos da futura diretoria. Temos a certeza de que fizemos um bom trabalho, colocando em prática projetos efetivos e de resultado para o comerciante, como por exemplo, as capacitações, os recrutamentos de mão de obra, os serviços de atendimento ao público com o ACV Itinerante, o Clube de Vantagens, entre outros”, discursou. Carlinhos lembrou ainda do papel fundamental da ACV na intermediação com a prefeitura para flexibilização do comércio e outras práticas de apoio ao empresário como o take away, deliveries e conscientização sobre valores de alugueis.

O empresário Glauco Ventura encabeçou a chapa única composta ainda pelo Vice-Presidente Celso Penha Vasconcelos (escritório Penha Vasconcelos); 2º Vice-Presidente, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia); Secretário Geral, Carlos Humberto Tonani Marão (Marão Seguros); Secretário Adjunto, Ivo Henrique Mataveli (We); Tesoureiro Geral, Carlos Eduardo Ramalho Matta (Multidrogas Centro); Tesoureiro Adjunto, Valdecir Merlotti (Escritorio Vitória); Diretor Administrativo, Marcos Gerolamo Aureliano (Mega Online), Diretor Eventos, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia), Diretor Marketing, João Batista Gomes (O Tubarão) e Diretor de Patrimônio, Alessandro Simonato (Mercediesel).

Também foram apresentados os nomes dos Conselhos Fiscal e Consultivo e das comissões de calendário especial e relação sindical, comissão de assuntos especiais, comissão de marketing e campanhas promocionais, comissão de eventos e comissão de benefícios e novos associados.

“Estamos muito honrados por assumir um cargo numa associação tão importante para a história e desenvolvimento de Votuporanga. Temos muitos projetos, principalmente, para a melhoria do atendimento ao cliente e a busca de forças jovens para constante modernização da entidade”, disse Ventura.

A posse no dia 28 de julho celebrará também o Dia do Comerciante, 16 de julho.

Glauco Fernando Ventura da Costa

Nascido na cidade de Votuporanga, Glauco Fernando Ventura da Costa tem 41 anos e é filho de Sebastião Ventura da Costa Filho e Ana Maria Marin Ventura da Costa. É advogado e também sócio administrador da empresa Angra Som, inaugurada por seu pai em 1989. É pai de três filhos Caroline, Otávio e Augusto e casado com a fisioterapeuta Denise Galvão Silveira.

Sua primeira graduação foi Bacharel em Turismo entre os anos de 1999 a 2002 na UNIP de Ribeirão Preto, cidade onde morou até meados de 2004. Voltando a Votuporanga, fez MBA em Marketing pela Unifev, entre 2005 e 2006 e Direito em 2016, sendo aprovado na OAB em 2017.

76 anos da ACV

Em outubro deste ano, a Associação Comercial de Votuporanga completa 76 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.

Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.