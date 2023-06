Glauco Ventura continua na presidência da ACV por mais um ano

Foi apresentada chapa única para exercício de julho de 2023 a junho de 2024.

Com 76 anos de trabalho em defesa do setor, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV elegeu na manhã desta quarta-feira (14.jun) a diretoria que seguirá para o mandato julho de 2023 a junho de 2024.

Em Assembleia Geral Ordinária foi apresentada a chapa única do atual presidente da entidade, Glauco Ventura que segue para a reeleição com nova diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.

O evento contou com a leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior; apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas de resultado do atual exercício; e, por fim, a aclamação da nova diretoria com seus conselhos.

A posse está marcada para 27 de julho, às 19h30 no auditório da ACV.

Glauco Ventura

Glauco Fernando Ventura da Costa assumiu sua primeira gestão da ACV em julho de 2022. Jovem empresário, da Angra Som, é filho de Sebastião Ventura da Costa Filho, que presidiu a ACV de 2004 a 2005.

Nascido na cidade de Votuporanga, Glauco Fernando Ventura da Costa tem 42 anos e é filho de Sebastião Ventura da Costa Filho e Ana Maria Marin Ventura da Costa. É advogado e também sócio administrador da empresa Angra Som, inaugurada por seu pai em 1989. É pai de três filhos Caroline, Otávio e Augusto e casado com a fisioterapeuta Denise Galvão Silveira.

Sua primeira graduação foi Bacharel em Turismo entre os anos de 1999 a 2002 na UNIP de Ribeirão Preto, cidade onde morou até meados de 2004. Voltando a Votuporanga, fez MBA em Marketing pela Unifev, entre 2005 e 2006 e Direito em 2016, sendo aprovado na OAB em 2017.

ACV

Em outubro deste ano, a Associação Comercial de Votuporanga completa 77 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.

Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.

Venda do Centro de Eventos

Ainda na manhã da quarta-feira foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre a venda de patrimônio referente ao Centro de Eventos e Lazer da ACV, localizado em área rural, próxima à vicinal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27. A proposta de venda foi aprovada. Mais informações podem ser obtidas com a entidade pelo (17) 3426-4044.

DIRETORIA ACV 2023/2024