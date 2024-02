Giuliano volta a treinar e pode reforçar o Santos contra o São Bernardo 

Peixe iniciou a preparação para a partida deste domingo, válida pelo Campeonato Paulista; Carille observa trio que participou de torneio no Catar.

Com novidade, o Santos iniciou, nesta quarta-feira, a preparação para enfrentar o São Bernardo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Os times se enfrentam neste domingo, às 11h, no Morumbis.

Giuliano, que havia sofrido uma lesão muscular na panturrilha esquerda no clássico contra o Palmeiras, em 29 de janeiro, treinou normalmente com o elenco no gramado e deve reforçar o Peixe na próxima rodada.

O elenco trabalhou em dois períodos, no CT Rei Pelé. Pela manhã, os jogadores realizaram atividades internas na academia. Já durante a tarde, o grupo foi para o gramado com trabalhos técnicos e táticos, além de lances de bola parada.

O meia Cazares, que desfalcou o time nos últimos três jogos por conta dores no tornozelo direito, iniciou o processo de transição física no campo. A tendência é que o equatoriano siga fora da equipe contra o São Bernardo.

Os atletas Jorge, Jair, Dodô e Zabala, que estão sendo reinseridos gradualmente ao elenco, apresentaram evolução e trabalharam em parte do treino com o elenco no período da tarde.

O técnico Fábio Carille também aproveitou a atividade desta quarta-feira para avaliar um trio de jogadores que estava com o elenco que disputou a Equality Cup, no Catar. O lateral-direito JP Chermont, o volante Hyan e o atacante Weslley Patati se apresentaram ao elenco profissional nesta quarta.

Apesar de estarem em fase de observação, os três estão inscritos pelo Santos para a disputa do Campeonato Paulista e podem ser relacionados.

*Com informações do ge