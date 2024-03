Giuliano treina no gramado, mas ainda separado do restante do elenco 

Técnico Fábio Carille mantém expectativa em poder contar com o meia no Santos para jogo contra a Portuguesa, domingo, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão.

O Santos segue a preparação para o confronto contra a Portuguesa, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Os times se enfrentam neste domingo, às 20h15, na Vila Belmiro.

O elenco trabalhou durante o período da manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. Giuliano fez atividade com bola no gramado, mas ainda separado do restante do elenco. O jogador de 33 anos ficou com outros atletas que estão em fase de recuperação física, como o volante Sandry.

O técnico Fábio Carille mantém a expectativa de poder contar com o atleta para o duelo contra a Lusa. No entanto, é possível que Giuliano inicie o confronto no banco de reservas, como opção para ser utilizado durante a partida.

Os demais jogadores fizeram treino físico. Na sequência, os atletas realizaram uma atividade técnica, com foco também nas finalizações, sem que o treinador esboçasse um provável time para domingo.

Para esta partida, Carille terá os retornos do lateral-direito Aderlan, do meia Diego Pituca e do atacante Guilherme. Os dois primeiros foram preservados no duelo contra a Inter de Limeira para evitar uma possível suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Já Guilherme teve um pequeno edema e, por isso, foi poupado.

Um provável Santos é formado por: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca, Cazares (Giuliano) e Otero; Guilherme e Furch.

