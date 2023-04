Giuliano passa por exames e está liberado para jogar pelo Corinthians na Libertadores 

Após bolada no olho, meia teve de ser substituído no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro.

O meia Giuliano, do Corinthians, passou por exames com um oftalmologista nesta terça-feira e está liberado para enfrentar o Argentinos Juniors quarta-feira, às 21h30, pela Conmebol Libertadores.

Ao levar uma bolada no rosto, aos 30 minutos do primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro, no último domingo, pela estreia no Brasileirão, Giuliano sofreu um edema no olho esquerdo. Ele tentou permanecer em campo, mas não conseguiu e foi substituído dez minutos depois.

Após o jogo, Giuliano realizou exame que não apontou nenhum problema grave. Nesta terça, fez uma nova avaliação. Assim, foi liberado para o treino desta tarde, e para o jogo.

Peça importante no esquema de Fernando Lázaro, o meia atuou em todas os 16 compromissos do Timão no ano. Se estiver apto, ele deve ser titular contra o Argentino Juniors.

No jogo contra o Cruzeiro, Giuliano completou 100 partidas pelo Timão e foi homenageado pelo clube no vestiário.

*Com informações do ge