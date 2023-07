Giuliano explica faixa de capitão em Renato Augusto e adia papo sobre futuro no Corinthians 

Meio-campista jogou de primeiro volante contra o Universitario, do Peru, na última terça-feira, e cedeu tarja quando camisa 8 entrou; contrato vai até o fim do ano.

Giuliano pode viver um momento de reinvenção no time do Corinthians. Acostumado a assistências e gols, o meio-campista de 33 anos foi escalado por Vanderlei Luxemburgo como um primeiro volante na vitória por 1 a 0 contra o Universitario, do Peru, na estreia da Sul-Americana, na última terça-feira.

Com pouco espaço no time titular, ele foi uma referência técnica numa equipe formada por garotos. No meio campo, seus companheiros foram Matheus Araújo, de 20 anos, e Adson, de 23.

“Uma função diferente, corre bastante, na verdade (risos). Eu estava bem cansado. Estávamos com uma equipe muito leve, sem nenhum jogador com característica de marcação, e mesmo assim sofremos pouco defensivamente. A gente manteve a bola, movimentou, girou a bola, era uma equipe que se fechava em linha de cinco, então demos uma boa resposta. Vencemos, foi um bom jogo. Me senti bem na função, claro que preciso de adaptação, de minutagem, mas estou feliz de colaborar”, comentou.

Mais experiente em campo no jogo, Giuliano iniciou a partida usando a tarja de capitão, algo inédito para ele em sua passagem pelo clube. Quando Luxemburgo colocou Renato Augusto na vaga de Matheus Araújo, porém, ele repassou a responsabilidade ao companheiro: “Renato é craque, mas não somente por isso. Ele é um líder que nós temos aqui, é um jogador que já passou pelo clube há muito mais tempo. Eu simplesmente só devolvi aquilo que é dele. Ele exerceu a função de capitão quando entrou, é uma peça muito importante, tanto que decidiu o jogo a nosso favor. E espero que sábado ele esteja muito bem novamente para nos ajudar”, explicou.

Cássio, capitão do Timão, foi poupado da partida, assim como Gil e Fábio Santos, jogadores que costumam usar a braçadeira na ausência do goleiro.

Giuliano faz parte de um grupo grande de jogadores que tem contrato apenas até 31 de dezembro e que, hoje, já poderia assinar um pré-contrato com outro time. Além dele, estão nesta situação nomes como o do próprio Renato Augusto, de Gil, Bruno Méndez, Cantillo, Paulinho e Gustavo Mosquito.

O meio-campista, porém, adia a decisão sobre o seu futuro para o final da temporada: “Certamente (fica para o fim do ano). A gente sabe como futebol muda muito rápido. Temos um pouco menos de seis meses e o desempenho da equipe, de vencer ou não vencer, vai condicionar bastante, nós sabemos como é. Essa é uma decisão que será tomada lá para o final do ano.”

O Timão volta a campo na tarde de sábado, diante do América-MG, na decisão das quartas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. No jogo de ida, em BH, o Corinthians perdeu por 1 a 0.

*Com informações do ge