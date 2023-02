Giovani, do Palmeiras, é colocado como alvo do Barcelona em negócio de até R$ 166 milhões 

Atacante tem ganhado espaço com Abel Ferreira, e ainda não houve um contato oficial do clube espanhol pelo jogador de 19 anos de idade, que tem multa de R$ 333 milhões.

Em alta no Palmeiras, Giovani foi citado nesta terça-feira (14.fev) como um desejo do Barcelona, da Espanha, para a próxima janela de transferências.

De acordo com o programa El Chiringuito, a equipe espanhola teria uma conversa com os agentes do jogador ainda nesta semana, por um negócio que poderia girar entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 138 milhões e R$ 166 milhões).

Mas de acordo com apuração, o Barça até o momento tem dito apenas que monitora o camisa 17 alviverde. O interesse já existia quando ele estava no sub-20, e a atenção cresceu depois da promoção ao profissional.

O Barcelona vê nele no atacante palmeirense potencial para ser jogador da equipe catalã, mas não há uma negociação em curso.

O Palmeiras aposta bastante em Giovani, que vem entrando bem nos últimos jogos e já deu duas assistências e fez um gol neste Campeonato Paulista.

Há um ano, o ponta virou alvo do Ajax, da Holanda, mas o Verdão fez jogo duro e não aceitou a proposta que poderia render até R$ 100 milhões.

Giovani tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026 e multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 333 milhões). O clube é dono de 90% dos seus direitos econômicos.

*Com informações do ge